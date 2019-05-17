Зеленский пригласил всех в Мариинский парк перед инаугурацией

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Избранный президент Владимир Зеленский пригласил украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк, откуда он отправится на инаугурацию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Зеленский сообщил, что в парке будут установлены большие экраны, на которые будет транслироваться произнесение клятвы новым президентом.

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"Дорогие украинцы!

Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза.

Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами.

Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинского парка, откуда я отправлюсь в Верховную Раду.

Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Буду чувствовать, что вы рядом.

Сделаем это вместе!", - написал Зеленский.

16 мая Верховная Рада назначила дату инаугурации Зеленского - это 20 мая.