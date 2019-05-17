Зеленский пригласил всех в Мариинский парк перед инаугурацией

Избранный президент Владимир Зеленский пригласил украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк, откуда он отправится на инаугурацию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Зеленский сообщил, что в парке будут установлены большие экраны, на которые будет транслироваться произнесение клятвы новым президентом.
"Дорогие украинцы!
Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза.
Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами.
Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинского парка, откуда я отправлюсь в Верховную Раду.
Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Буду чувствовать, что вы рядом.
Сделаем это вместе!", - написал Зеленский.
16 мая Верховная Рада назначила дату инаугурации Зеленского - это 20 мая.