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17.05.2019, 20:30

Зеленский пригласил всех в Мариинский парк перед инаугурацией

Зеленский пригласил всех в Мариинский парк перед инаугурацией - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

В парке установят экраны, на которые будет транслироваться произнесение клятвы, обещает избранный президент

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Избранный президент Владимир Зеленский пригласил украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк, откуда он отправится на инаугурацию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Зеленский сообщил, что в парке будут установлены большие экраны, на которые будет транслироваться произнесение клятвы новым президентом.

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"Дорогие украинцы!
Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза.
Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами.
Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинского парка, откуда я отправлюсь в Верховную Раду.
Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Буду чувствовать, что вы рядом.
Сделаем это вместе!", - написал Зеленский.

16 мая Верховная Рада назначила дату инаугурации Зеленского - это 20 мая.

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Теги: Владимир Зеленский, инаугурация
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