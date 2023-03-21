Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в мае этого года в онлайн-формате. Об этом он сообщил на совместной с премьер-министром Японии Фумио Кисидой пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

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"Я принял приглашение премьер-министра и поучаствую в саммите в онлайн-формате", – сказал он.

24 февраля Зеленский принял участие в видеосаммите лидеров Большой семерки.

Сегодня, 21 марта, Кисида посетил Украину.

Вадим Ребрина

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