Зеленский примет участие в саммите G7 в мае
21.03.2023, 19:53
Владимир Зеленский (Скриншот из видео)
Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в мае этого года в онлайн-формате. Об этом он сообщил на совместной с премьер-министром Японии Фумио Кисидой пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
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"Я принял приглашение премьер-министра и поучаствую в саммите в онлайн-формате", – сказал он.
- 24 февраля Зеленский принял участие в видеосаммите лидеров Большой семерки.
- Сегодня, 21 марта, Кисида посетил Украину.
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