UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский примет участие в саммите G7 в мае

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 19:53
Зеленский примет участие в саммите G7 в мае - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот из видео)

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в мае этого года в онлайн-формате. Об этом он сообщил на совместной с премьер-министром Японии Фумио Кисидой пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Я принял приглашение премьер-министра и поучаствую в саммите в онлайн-формате", – сказал он.

  • 24 февраля Зеленский принял участие в видеосаммите лидеров Большой семерки.
  • Сегодня, 21 марта, Кисида посетил Украину.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский g7 Фумио Кисида
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 