Зеленский принял участие в видеосаммите Большой семерки – видео
24.02.2023, 20:32
Фото - Офис президента
Президент Владимир Зеленский принял сегодня участие в видеосаммите лидеров Большой семерки.
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Президент выразил признательность организатору встречи премьеру Японии Фумио Кисида и всем участникам за поддержку, которую они оказывают Украине.
Вступительная часть саммита транслировалась публично, затем трансляция была отключена и участники, согласно официальным сообщениям, "обсудили актуальные вопросы повестки дня".
Как ранее сообщалось, одной из задач онлайн-саммита была подготовка к встрече Большой семерки в мае в Хиросиме, в том числе обсуждению того, будет ли Зеленский на нее приглашен.
- В мае 2022 года министры иностранных дел Большой семерки заявили, что G7 никогда не признает попытки России изменить границы Украины силовым путем.
- Тогда же лидеры "семерки" обязались усилить давление на Россию, чтобы увеличить цену ее агрессии против Украины.
- 27 июня лидеры стран Большой семерки сделали совместное заявление о поддержке Украины, в котором говорится, что G7 будет оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь "столько, сколько понадобится".
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