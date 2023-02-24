Зеленский принял участие в видеосаммите Большой семерки – видео

Президент Владимир Зеленский принял сегодня участие в видеосаммите лидеров Большой семерки.

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Президент выразил признательность организатору встречи премьеру Японии Фумио Кисида и всем участникам за поддержку, которую они оказывают Украине.

Вступительная часть саммита транслировалась публично, затем трансляция была отключена и участники, согласно официальным сообщениям, "обсудили актуальные вопросы повестки дня".

Как ранее сообщалось, одной из задач онлайн-саммита была подготовка к встрече Большой семерки в мае в Хиросиме, в том числе обсуждению того, будет ли Зеленский на нее приглашен.

В мае 2022 года министры иностранных дел Большой семерки заявили, что G7 никогда не признает попытки России изменить границы Украины силовым путем.

Тогда же лидеры "семерки" обязались усилить давление на Россию, чтобы увеличить цену ее агрессии против Украины.

27 июня лидеры стран Большой семерки сделали совместное заявление о поддержке Украины, в котором говорится, что G7 будет оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь "столько, сколько понадобится".

Сергій Бережний

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