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Зеленский принял участие в видеосаммите Большой семерки – видео

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 20:32
Зеленский принял участие в видеосаммите Большой семерки – видео - Фото
Фото - Офис президента

Президент Владимир Зеленский принял сегодня участие в видеосаммите лидеров Большой семерки. 

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Президент выразил признательность организатору встречи премьеру Японии Фумио Кисида и всем участникам за поддержку, которую они оказывают Украине.

Вступительная часть саммита транслировалась публично, затем трансляция была отключена и участники, согласно официальным сообщениям, "обсудили актуальные вопросы повестки дня". 

Как ранее сообщалось, одной из задач онлайн-саммита была подготовка к встрече Большой семерки в мае в Хиросиме, в том числе обсуждению того, будет ли Зеленский на нее приглашен.

Сергій Бережний
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