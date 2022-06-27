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Большая семерка официально объявила о бессрочной поддержке Украины – заявление лидеров G7

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 15:10
Большая семерка официально объявила о бессрочной поддержке Украины – заявление лидеров G7 - Фото
Лидеры G7 на саммите в Германии (Фото: правительство ФРН)

Лидеры стран Большой семерки в понедельник, 27 июня, обнародовали совместное заявление о поддержке Украины. В нем говорится, что страны G7 будут оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь "столько, сколько понадобится".

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Лидеры G7 подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах и не собираются давить на нее в вопросе заключения мира с Россией.

"Мы будем помогать Украине в сохранении ее суверенитета и территориальной целостности, самозащите и выборе собственного будущего. Украина сама должна решить, каким будет будущее мирное урегулирование, свободное от внешнего давления или влияния", — говорится в шестистраничном документе, обнародованном во время саммита G7 в Германии.

G7 пообещала поддержать Украину материально и технически в военном плане.

Лидеры стран Большой семерки заявили, что санкции против России не только будут оставаться в силе, но и при необходимости усиливаться. Они будут касаться российского золота, ограничения доступа РФ к современным технологиям и наказания тех, кто причастен к военным преступлениям в Украине и созданию глобального продовольственного кризиса.

"Мы будем изучать новые способы изоляции России от глобального рынка и бороться с методами уклонения от санкций. Мы настроены снизить доходы России, в том числе от золота", — говорится в заявлении.

Большая семерка также изучит возможность использования замороженных российских активов в пользу Украины – ее восстановления и реконструкции.

В заявлении Россию предостерегают от использования против Украины ядерного, химического или биологического оружия. Последствия таких действий для России будут "тяжелыми". "В связи с этим мы выражаем серьезную обеспокоенность относительно заявлений России о том, что она может передать Беларуси ракеты с ядерным потенциалом", — говорится в заявлении.

Андрей Водяный
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