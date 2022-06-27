Большая семерка официально объявила о бессрочной поддержке Украины – заявление лидеров G7

Лидеры стран Большой семерки в понедельник, 27 июня, обнародовали совместное заявление о поддержке Украины. В нем говорится, что страны G7 будут оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь "столько, сколько понадобится".

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Лидеры G7 подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах и не собираются давить на нее в вопросе заключения мира с Россией.

"Мы будем помогать Украине в сохранении ее суверенитета и территориальной целостности, самозащите и выборе собственного будущего. Украина сама должна решить, каким будет будущее мирное урегулирование, свободное от внешнего давления или влияния", — говорится в шестистраничном документе, обнародованном во время саммита G7 в Германии.

G7 пообещала поддержать Украину материально и технически в военном плане.

Лидеры стран Большой семерки заявили, что санкции против России не только будут оставаться в силе, но и при необходимости усиливаться. Они будут касаться российского золота, ограничения доступа РФ к современным технологиям и наказания тех, кто причастен к военным преступлениям в Украине и созданию глобального продовольственного кризиса.

"Мы будем изучать новые способы изоляции России от глобального рынка и бороться с методами уклонения от санкций. Мы настроены снизить доходы России, в том числе от золота", — говорится в заявлении.

Большая семерка также изучит возможность использования замороженных российских активов в пользу Украины – ее восстановления и реконструкции.

В заявлении Россию предостерегают от использования против Украины ядерного, химического или биологического оружия. Последствия таких действий для России будут "тяжелыми". "В связи с этим мы выражаем серьезную обеспокоенность относительно заявлений России о том, что она может передать Беларуси ракеты с ядерным потенциалом", — говорится в заявлении.

В мае министры иностранных дел Большой семерки заявили, что G7 никогда не признает попытки России изменить границы Украины силовым путем.

Тогда же лидеры "семерки" обязались усилить давление на Россию, чтобы увеличить цену ее агрессии против Украины.

Андрей Водяный

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