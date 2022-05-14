Большая семерка заявила, что никогда не признает попытки России пересмотреть границы

Ведущие страны мира "никогда не признают границы, которые Россия пыталась изменить путем военной агрессии", и будут в дальнейшем привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым. Об этом говорится в сделанном сегодня совместном заявлении министров иностранных дел Большой семерки, которое цитируют мировые агентства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное



Главы МИД G7 также заявили, что их страны намерены расширить санкции, включив в них сектора, ключевые для экономики России, и продолжать поставлять Украине оружия для отражения российского вторжения, сообщает AFP.

"Мы подтверждаем нашу решимость и дальше усиливать совместное экономическое и политическое давление на Россию", — заявили они.

Министры иностранных дел G7 также подчеркнули растущее влияние войны на бедные страны, особенно в области продовольственной безопасности.

"Агрессивная война России привела к одному из самых серьезных продовольственных и энергетических кризисов в новейшей истории, который теперь угрожает самым уязвимым группам людей во всем мире", – говорится в заявлении, сообщает Reuters.



Министры также призвали Беларусь "прекратить потворствовать агрессии России и соблюдать свои международные обязательства", а Китай "не помогать России, в том числе путем подрыва международных санкций или оправданием действий Москвы в Украине".

13 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление Украины после вторжения России будет осуществляться, в том числе, за счет зарубежных российских активов, которые могут конфисковать страны G7.

Вчера также сообщалось, что страны G7 рассматривают возможность выделить Украине финансовую помощь в размере 30 млрд евро на 2022 год.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.