Зеленского пригласили к участию в онлайн-саммите Большой семерки 24 февраля – Kyodo

Президент Владимир Зеленский может принять участие в онлайн-саммите Большой семерки 24 февраля. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии.

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По словам источника, Зеленского на видеосаммит пригласил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Виртуальная встреча лидеров G7, аналогичная намеченной на 24 февраля, прошла 22 февраля 2022 года, ее участники договорились о введении жестких санкций в отношении руководства России.

Кроме того, онлайн-саммит призван подготовить очную встречу Большой семерки, которая должна пройти в мае в Хиросиме. По словам источника, на онлайн-встрече лидеры G7 могут обсудить, нужно ли просить президента Украины присоединиться к очной встрече в мае.

Агентство пишет, что Зеленский готов рассмотреть возможность приехать в Хиросиму, если Япония как организатор пригласит его принять участие в саммите.

По данным источника агентства, на онлайн-саммите обсудят продолжение поддержки Украины, новые санкции в отношении России, а также вопросы стабилизации мирового энергетического рынка, который продолжает преодолевать кризис из-за последствий российского вторжения в Украину.

Также сегодня было объявлено, что глава МИД Японии Есимаса Хаяси намерен пригласить украинского коллегу Дмитрия Кулебу на встречу министров стран Большой семерки в Мюнхене 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

В мае 2022 года министры иностранных дел Большой семерки заявили, что G7 никогда не признает попытки России изменить границы Украины силовым путем.

Тогда же лидеры "семерки" обязались усилить давление на Россию, чтобы увеличить цену ее агрессии против Украины.

27 июня лидеры стран Большой семерки сделали совместное заявление о поддержке Украины, в котором говорится, что G7 будет оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь "столько, сколько понадобится".

Сергій Бережний

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