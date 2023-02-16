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Зеленского пригласили к участию в онлайн-саммите Большой семерки 24 февраля – Kyodo

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 16:56
Зеленского пригласили к участию в онлайн-саммите Большой семерки 24 февраля – Kyodo - Фото
Логотип саммита G7 в Германии в 2022 году (Фото - EPA)

Президент Владимир Зеленский может принять участие в онлайн-саммите Большой семерки 24 февраля. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии.

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По словам источника, Зеленского на видеосаммит пригласил премьер-министр Японии Фумио Кисида. 

Виртуальная встреча лидеров G7, аналогичная намеченной на 24 февраля, прошла 22 февраля 2022 года, ее участники договорились о введении жестких санкций в отношении руководства России.

Кроме того, онлайн-саммит призван подготовить очную встречу Большой семерки, которая должна пройти в мае в Хиросиме. По словам источника, на онлайн-встрече лидеры G7 могут обсудить, нужно ли просить президента Украины присоединиться к очной встрече в мае.

Агентство пишет, что Зеленский готов рассмотреть возможность приехать в Хиросиму, если Япония как организатор пригласит его принять участие в саммите.

По данным источника агентства, на онлайн-саммите обсудят продолжение поддержки Украины, новые санкции в отношении России, а также вопросы стабилизации мирового энергетического рынка, который продолжает преодолевать кризис из-за последствий российского вторжения в Украину.

Также сегодня было объявлено, что глава МИД Японии Есимаса Хаяси намерен пригласить украинского коллегу Дмитрия Кулебу на встречу министров стран Большой семерки в Мюнхене 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

  • 27 июня лидеры стран Большой семерки сделали совместное заявление о поддержке Украины, в котором говорится, что G7 будет оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь "столько, сколько понадобится".
Сергій Бережний
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Владимир Зеленский япония большая семерка саммит G7 Фумио Кисида
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