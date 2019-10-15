Зеленский присвоил почетные наименования двум бригадам ВСУ

Владимир Зеленский наблюдает за врагом (фото — пресс-служба президента)

Во время поездки на фронт в Донбасс президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования еще двум бригадам Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Теперь 14-я отдельная механизированная бригада (в/ч А1008, Владимир-Волынский) носит почетное наименование "имени Великого князя Романа".

Роман Мстиславич из династии Рюриковичей считался современниками самым могущественным из всех русских (давнеукраинских) князей конца XII - начала XIII века, за что был прозван "Великим". Правил в период с 1199 по 1205 годы.

11-я отдельная бригада армейской авиации (вертолетная в/ч А1604, село Чернобаевка) теперь носит лаконичное наименование "Херсон".

23 августа Зеленский уже присваивал наименования ряду подразделений ВСУ, НГУ и ГПСУ: вот этим.