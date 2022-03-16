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Зеленский присвоил звание Героя Украины шестерым военнослужащим. Четверым – посмертно

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 03:02
Зеленский присвоил звание Героя Украины шестерым военнослужащим. Четверым – посмертно - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Вчера, 15 марта, президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении госнаград 136 бойцам ВСУ за выдающиеся заслуги при защите родины, 32 военнослужащих награждены посмертно. Шесть человек получили звание Героя Украины, из них четыре – посмертно. Об этом глава государства сказал во время видеообращения.

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Звания Герой Украины с орденом "Золотая Звезда" удостоен:

Полковник Гудзь Валерий Федорович. Посмертно. За героическую оборону Попасной в Луганской области.

Полковник Котенко Сергей Леонидович. Посмертно. Благодаря его мужественным действиям и личной решимости было уничтожено несколько колонн вражеской техники.

Полковник Мариняк Александр Мирославович. Посмертно. Благодаря его решимости во время обороны Киевской области уничтожено большое количество солдат противника, скопления топливозаправщиков и вражеской техники.

Майор Сбитов Павел Олегович. Посмертно. Благодаря профессионализму и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага.

Старший лейтенант Дозорный Дмитрий Леонидович. Его эффективные действия при обороне Херсонской области позволили нашим силам выйти из окружения и продолжить борьбу.

Старший лейтенант Сидунца Владимир Владимирович. Благодаря его действиям уничтожен дивизион российских "Искандеров".

Полное видеообращение Зеленского смотрите по ссылке.

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Яна Катасонова
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Владимир Зеленский война награда посмертно
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