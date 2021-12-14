Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" тысяче украинок
Президент Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Мать-героиня" 1010 украинским женщинам. Соответствующий указ от 14 декабря размещен на сайте президента.
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Сообщается, что почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.
Больше всего "героинь" – в Волынской области (190).
Также звания получили 48 жительниц Винницкой области, 34 жительницы Днепропетровской области, 18 – Донецкой, 35 – Житомирской, 53 – Закарпатской, 12 – Запорожской, 59 – Ивано-Франковской, 28 – Киевской, 24 – города Киева, 16 – Кировоградской, семь – Луганской, 80 – Львовской, семь – Николаевской, 50 – Одесской, 14 – Полтавской, 70 – Ровенской, 17 – Сумской, 44 – Тернопольской, 24 – Харьковской, 10 – Херсонской, 40 – Хмельницкой, 22 – Черкасской, 77 – Черновицкой и 31 – Черниговской.
- В 2020 году Зеленский присвоил звание "Матери-героини" 678 многодетным матерям.
- Сегодняшним указом президент также посмертно присвоил звание Герой Украины врачу-онкологу Леониду Киндзельскому, который спас многих ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.
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