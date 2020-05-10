Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 678 многодетным матерям

Президент Владимир Зеленский своим указом присвоил звание "Матери-героини" 678 многодетным матерям. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
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Почетным званием были отмечены матери, воспитывающие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Самое большое количество награжденных пришлось на Волынскую область - там звания "Мать-героиня" удостоились 108 женщин.
Многодетные матери получили это звание за "материнскую самоотдачу, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития", говорится в сообщении.
Почетное звание "Мать-героиня" является государственной наградой, которую ввели в Украине в 2004 году. С 2008 года присвоение этого звания сопровождается единоразовой выплатой в размере десятикратного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.
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