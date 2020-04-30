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В Швейцарии пожилым разрешили контакты с детьми — они якобы не передают COVID-19

В Швейцарии пожилым разрешили контакты с детьми — они якобы не передают COVID-19 - Фото
Даниэль Кох (фото - ЕРА)
30.04.2020, 18:44

Главный инфекционист Швейцарии утверждает, что дети до 10 лет практически не заражаются и не передают коронавирус

В Швейцарии пожилым людям разрешили контактировать с детьми без симптомов в возрасте до 10 лет, хотя в большинстве стран такие контакты запрещены в виду того, что пожилые люди входят в группу риска в ситуации пандемии коронавируса. Об этом сообщает местный вещатель SRF.

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Новая рекомендация поступила от Даниэля Коха, главы инфекционной службы страны. Он утверждает, что дети практически не передают коронавирус.

"Дети практически не заражаются и не передают вирус. И в основном дети заражаются своими родителями. Вот почему маленькие дети не представляют опасности для пациентов из группы риска или бабушек и дедушек. Поэтому вполне законно, что дедушка и бабушка должны иметь физический контакт с детьми", - сказал Кох.

С детьми старше 10 лет контакты уже нежелательны, так как риск заражения, по словам швейцарского специалиста, возрастает. Но даже с детьми младше этого возраста Кох не рекомендует находиться рядом слишком долго. Речь не может идти о длительном присмотре за детьми.

Пересмотренные официальные руководящие принципы были приняты после консультации с экспертами университетов в Цюрихе, Берне и Женеве.

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Вместе с тем не все эксперты согласны с новым подходом Швейцарии, сообщает Business Insider.

Немецкий вирусолог Кристиан Дростен публично не согласился с Кохом. Он сказал, что следует проявлять осторожность при анализе исследований, которые показывают, что вирус меньше поражает детей. По его словам, слишком мало исследований сделано на эту тему, и их результаты слишком противоречивы.

"Нет никаких оснований думать, что дети менее восприимчивы к инфекции, если они не защищены, и что они не могут передавать вирус. Мы не видим подтверждений этому в эпидемиологии" - сказала 29 апреля на пресс-конференции Мариа ван Керхов, технический руководитель ВОЗ.

По данным worldometers, в Швейцарии сейчас 29 580 зараженный коронавирусом. 1737 человек умерли. 23 100 — выздоровели.  LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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Швейцария коронавирус COVID -19
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