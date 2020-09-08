Зеленский признал, что превысил полномочия - потому что он так захотел

Президент во время поездки в Сумскую область сказал, что ему захотелось отвечать "за то, что у нас происходит". Даже если это "не его полномочия"

Президент Владимир Зеленский знает, что строительство объектов за бюджетные деньги не входит в его полномочия, но он хочет отвечать "за то, что у нас происходит". Об этом он сказал во время поездки в Сумскую область, передает пресс-служба Офиса президента.

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Президент говорил о том, что хочет видеть, как на бюджетные деньги строятся дороги, школы и садики, а затем признал, что это – не его полномочия.

"Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит. И это самые главные полномочия президента", – сказал он.

СПРАВКА . В Конституции нет формулировки, что президент " ответственен за то, что строится в стране" или "за то, что происходит". Перечень полномочий президента закреплен в ст. 106 Конституции.

В апреле 2019-го Зеленский в эфире ток-шоу Право на владу заявил: "Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам".

28 августа 2020-го Конституционный суд решил, что в 2015-м пятый президент Петр Порошенко неконституционно назначил Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. Аргумент КСУ – полномочия президента определяются исключительно Конституцией, а положения о назначении главы НАБУ в ней нет.

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Марк Сировой

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