Зеленский отреагировал на скандал с ОАСК. Говорит - просто нет полномочий

В Офисе президента отметили, что Владимир Зеленский может поделиться своими впечатлениями, но не более

Президент Владимир Зеленский не обязан давать правовую оценку решениям судей или же обвинениям против них. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента, отвечая на требование отреагировать на записи разговоров судей Окружного админсуда Киева, которые опубликовало Национальное антикоррупционное бюро.

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В ОП ссылаются на презумпцию невиновности, согласно которой президент не имеет обвинять кого-либо до вынесения официального решения суда. "Президент, как и любой гражданин в государстве, может поделиться своими впечатлениями об определенной резонансной информации, касающейся открытых данных уголовных производств, но не более", - сказали в Офисе президента.

Также там отметили, что НАБУ, которое опубликовало записи разговоров и объявило подозрения судьям, получило всю законодательную поддержку для независимой работы именно в 2019 году после смены власти.

В заявлении также говорится, что действующие инструменты "защиты независимости судей и разделения властей" значительно ограничивают возможности президента и Верховной Рады в части реализации желания "радикальной перестройки судебной системы, которую выражает часть общества".

17 июля НАБУ объявило подозреваемыми главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка , его заместителя Евгения Аблова и еще пять судей, а также главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка .

Павла Вовка о версии следствия, они планировали захват государственной власти путем установления контроля за судебными органами Украины. В ведомстве также опубликовали записи разговоров подозреваемых судей. П

1 сентября НАБУ лава ОАСК Вовк имеет беспрецедентное влияние на отдельных членов ВСП. опубликовало записи переговоров судей ОАСК и членов Высшего совета правосудия. В них говорится о том, что г

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Станислав Стороженко

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