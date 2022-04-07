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Зеленский призвал Кипр не давать возможности россиянам обходить санкции – видео

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 20:41
Зеленский призвал Кипр не давать возможности россиянам обходить санкции – видео - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский призвал Кипр приостановить привилегии для граждан России — начиная с "золотых паспортов" и заканчивая двойным гражданством для всех россиян без исключения. Об этом президент сказал в своем видеообращении к политикам и народу Кипра.

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Он отметил, что у Кипра есть "очень мощные инструменты воздействия на российское общество".

Он поблагодарил страну за решение о недопуске российских военных кораблей в порты республики, но отметил, что следует полностью закрыть все порты демократического мира для всех российских судов. По мнению Зеленского, это должно быть общее решение – на уровне Евросоюза.

Конкретно от Кипра он ожидает заморозки использования россиянами всех принадлежащих им яхт и других судов.

"Вы можете приостановить действующие привилегии для граждан России. Начиная с так называемых золотых паспортов для всех россиян без исключения и заканчивая двойным гражданством для них", – сказал Зеленский.

"Возможно, если будет проверено и четко доказано, что некоторые из них осуждают военные преступления своих военных и не преследуют цель использовать вашу юрисдикцию во избежание санкций и других ограничений против России, то только тогда будет допустимо относиться к этим людям по старинке", – добавил президент.

Кроме того, отметил он, необходимо подготовить Евросоюз к "неизбежному эмбарго на поставку энергоносителей из России".

"Демократический мир должен перестать быть спонсором для военных преступлений России", – подчеркнул Зеленский.



Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Россия санкции кипр
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