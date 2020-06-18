Зеленский просит Слугу народа назначить экс-регионала министром образования

Сергей Шкарлет и Дмитрий Табачник (Фото: архив пресс-службы МОН)

Поддержать кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки попросил фракцию Слуга народа президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил в Telegram нардеп из фракции Александр Качура.

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По словам Качуры, Зеленский провел встречу с фракцией по видеосвязи. Кроме кандидата в министры образования, речь шла о поддержке программы правительства и о законе о всеукраинском референдуме.

Сергей Шкарлет - бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета.

6 июня на встрече с журналистами Зеленский заявил , что на должность министра образования и науки претендуют как минимум четыре кандидата, один из которых — Шкарлет. На реплику о том, что он бывший регионал, Зеленский ответил, что "тогда всех учителей загоняли в Партию регионов".

Зеленский заявил Вчера премьер Шмыгаль внес кандидатуру Шкарлета в Раду.

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