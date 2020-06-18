Зеленский просит Слугу народа назначить экс-регионала министром образования

Поддержать кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки попросил фракцию Слуга народа президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил в Telegram нардеп из фракции Александр Качура.
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По словам Качуры, Зеленский провел встречу с фракцией по видеосвязи. Кроме кандидата в министры образования, речь шла о поддержке программы правительства и о законе о всеукраинском референдуме.
Сергей Шкарлет - бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета.
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