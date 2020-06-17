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Шмыгаль предложил Раде назначить министром образования экс-регионала

Шмыгаль предложил Раде назначить министром образования экс-регионала - Фото
Дмитро Табачник вручає нагороду Сергію Шкарлету. Фото зі старих урядових архівів
17.06.2020, 21:16

Сегодня премьер зарегистрировал в парламенте соответствующий проект постановления

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить министром образования и науки бывшего члена Партии регионов, ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета. Об этом сообщается на сайте Рады.

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Сегодня Шмыгаль зарегистрировал в парламенте соответствующий проект постановления.

6 июня на встрече с журналистами президент Владимир Зеленский заявил, что на должность министра образования и науки претендуют как минимум четыре кандидата, один из которых — Шкарлет. На реплику о том, что он бывший регионал, Зеленский ответил, что "тогда всех учителей загоняли в Партию регионов".

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Вадим Ребрина
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