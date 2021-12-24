Зеленский провел видеовстречу с сенаторами и конгрессменами США: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел видеовстречу с группой из более чем 20 сенаторов и конгрессменов США, представляющих Демократическую и Республиканскую партии. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Во время разговора обсуждалась ситуация на Донбассе и границах Украины. "Было отмечено, что она остается сложной, отвод российских сил не наблюдается", – говорится в сообщении.

Президент проинформировал американских законодателей о шагах, предпринимаемых для достижения мира в рамках существующих переговорных форматов.

"Была отмечена важность привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования", – сообщили в ОП.

"Сейчас как никогда имеют значение не слова, а решительные действия. Моя цель – остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе", – заявил Зеленский.

Отдельно поднималась тема усиления санкционного давления на РФ и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности.

Отмечалось, что важна поддержка Соединенными Штатами евроатлантических стремлений Украины и "получение понимания перспектив вступления в Альянс".

Во время встречи также обсудили проблематику газопровода Северный поток – 2. Были отмечены риски этого геополитического проекта, который является энергетическим оружием против Украины и всего Европейского континента, заявили в ОП.

Во время разговора американские законодатели выразили единодушную поддержку инициативе Крымская платформа и отметили неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

15 декабря Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2022 год, включающий 300 миллионов долларов на помощь Вооруженным силам Украины.

19 декабря в Украину приезжала делегация Конгресса США, чтобы обсудить эскалацию на украинско-российской границе, вызванную агрессивным поведением РФ.

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Вадим Ребрина

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