Зеленский: ПВО сбило большинство ракет

Президент Владимир Зеленский заявил, что силы противовоздушной обороны сбили большинство ракет, которые Россия запустила по Украине 5 декабря.

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"Хочу поблагодарить силы ПВО, наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбила. Энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается", – заявил он в Instagram.

Воздушное командование "Восток" сообщило, что в зоне его ответственности уничтожены 15 вражеских крылатых ракет.

Руководитель Полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин заявил, что на территории области силы ПВО "отработали по полной", сбив до десяти российских ракет.

Киевская городская военная администрация сообщила, что возле Киева сбили девять из десяти ракет.

5 декабря страна-террорист Россия нанесла восьмой массированный ракетный удар по Украине за последние два месяца.

Андрій Водяний

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