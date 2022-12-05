UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: ПВО сбило большинство ракет

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 16:54
Зеленский: ПВО сбило большинство ракет - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что силы противовоздушной обороны сбили большинство ракет, которые Россия запустила по Украине 5 декабря.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Хочу поблагодарить силы ПВО, наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбила. Энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается", – заявил он в Instagram.

Воздушное командование "Восток" сообщило, что в зоне его ответственности уничтожены 15 вражеских крылатых ракет.

Руководитель Полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин заявил, что на территории области силы ПВО "отработали по полной", сбив до десяти российских ракет.

Киевская городская военная администрация сообщила, что возле Киева сбили девять из десяти ракет.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский пво
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 