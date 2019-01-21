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21.01.2019, 10:31

Зеленский рассказал, о чем говорил с Порошенко на Банковой

Зеленский рассказал, о чем говорил с Порошенко на Банковой - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Шоумен уверен, что своим юмором якобы "помогает президенту понять, где тот живет, в какой ситуации"

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В новогоднюю ночь комик Владимир Зеленский заявил о президентских амбициях. Как позже выяснилось, до этого в декабре он встречался с действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом Украинской правде рассказал сам Зеленский.

"Он (Порошенко, - ред.) мне сказал, что есть вот такая ситуация. Он объяснил ситуацию в стране, сложную, что он старается. Мол, "а вы так шутите, а я стараюсь". Это же юмор. Юмор отображает настроение общества. Юмор - это такая легкая форма любому руководителю страны понять, где он живет, в какой ситуации, что очень важно", - сообщил он.

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По словам комика, инициатором встречи якобы выступил Порошенко, который якобы хотел спросить "ну шо ты, идешь, не идешь?" Тогда Зеленский на это ответил, что "еще думает".

Кроме того, он отметил, что встречался "несколько раз на каких-то праздниках" также и с мэром Киева Виталием Кличко

Ранее журналисты Радио Свобода выпустили расследование о российском кинобизнесе Зеленского. На вопросы с просьбой объяснить ситуацию шоумен отвечал отказом. Позже он принес извинения и признал: у него действительно есть свой бизнес в РФ.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы в Украине, петр порошенко, выборы президента
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