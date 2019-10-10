Зеленский рассказал о самом большом разочаровании

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

На пресс-марафоне президент Владимир Зеленский рассказал журналистам о самом большом разочаровании, с которым он встретился с первого дня на посту главы государства.

"Самое большое разочарование, которое есть с первого дня, и я в нем живу - это люди из политической среды. Люди, которые были в политике, которые занимали разные посты и которые были якобы честными - сам формат их поведения: говорю одно, делаю другое, такие интриги, как я вижу в целом в политике, не только в Украине", - рассказал он.

"Мое самое главное разочарование - по поводу людей, которые занимаются политикой. Лучше набирать людей не из политики, а набирать людей, которые будут делать ошибки, но вы не будете в них разочарованы. Потому что ошибку исправить можно, а людей, которых я вижу, исправить невозможно. Это другая среда, другая ментальность, это совсем какой-то другой народ. Просто удивительно, что в одном человеке несколько человек. Для меня это самое главное разочарование", - заявил президент.

Говоря об ошибках, Зеленский сказал: "О главной моей ошибке я, наверное, смогу сказать после того, как пройдет мой президентский срок, я тогда пойму, проанализирую. Ошибки есть".

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