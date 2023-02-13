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Зеленский разрешил назначить военного на должность первого замминистра обороны

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 20:27
Зеленский разрешил назначить военного на должность первого замминистра обороны - Фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский разрешил на время военного положения назначить первым заместителем министра обороны военнослужащего в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала, говорится в указе №76/2023 от 13 февраля.

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Сейчас это гражданская должность, ее занимает Иван Руснак.

Одновременно Зеленский поручил Кабинету министров внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по укреплению демократического гражданского контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

13 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил, что у него появятся новые замминистра. Одним из них, по данным источников LIGA.net, должен стать генерал-лейтенант Александр Павлюк – командующий группировкой сил и средств обороны Киева, Герой Украины, бывший командующий Объединенными силами.

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Андрій Водяний
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Владимир Зеленский минобороны
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