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Зеленский резко ответил премьеру Италии: В следующий раз обязательно сдвину график войны

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 14:27
Зеленский резко ответил премьеру Италии: В следующий раз обязательно сдвину график войны - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним сегодня, но оказался недоступен для звонка. Президент Украины ответил ему, что попытается "сдвинуть график войны", чтобы поговорить в конкретное время. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Выступая в парламенте, Драги заявил, что договорился о телефонном разговоре с Зеленским 25 февраля в 10:30 по киевскому времени, однако звонок не состоялся по причине того, что "Зеленский был недоступен".

В ответ на это президент Украины отметил, что в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю были тяжелые бои и погибали люди.

"В следующий раз я попытаюсь сдвинуть график войны, чтобы поговорить с Марио Драги в конкретное время. А Украина в это время продолжает бороться за своих людей", — написал Зеленский.

Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский Марио Драги
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