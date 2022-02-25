Зеленский резко ответил премьеру Италии: В следующий раз обязательно сдвину график войны

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним сегодня, но оказался недоступен для звонка. Президент Украины ответил ему, что попытается "сдвинуть график войны", чтобы поговорить в конкретное время. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Выступая в парламенте, Драги заявил, что договорился о телефонном разговоре с Зеленским 25 февраля в 10:30 по киевскому времени, однако звонок не состоялся по причине того, что "Зеленский был недоступен".

В ответ на это президент Украины отметил, что в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю были тяжелые бои и погибали люди.

"В следующий раз я попытаюсь сдвинуть график войны, чтобы поговорить с Марио Драги в конкретное время. А Украина в это время продолжает бороться за своих людей", — написал Зеленский.

Юрий Смирнов

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