Зеленский – россиянам: Если промолчите сейчас, потом за вас будет говорить только бедноcть

Президент Владимир Зеленский призывает граждан России сделать выбор, иначе "потом за вас будет говорить только ваша бедность и репрессии". Об этом он заявил в своем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Между жизнью и рабством. Сегодня, завтра, в ближайшую неделю. Это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелом", – сказал он.

Зеленский напомнил, что украинцы хотят лишь мира. Но для русских это борьба не только за мир в Украине.

"Это борьба и за вашу страну. За то лучшее, что в ней было, – уверен президент. – За свободу, которую вы видели. За достаток, который вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии. Не молчите".

Полное видеообращение смотрите здесь Зеленский: "Воюем за то, де пройдет граница между жизнью и рабством"

Валерия Кондратова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.