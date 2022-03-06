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Зеленский – россиянам: Если промолчите сейчас, потом за вас будет говорить только бедноcть

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 12:36
Зеленский – россиянам: Если промолчите сейчас, потом за вас будет говорить только бедноcть - Фото
Владимир Зеленский (фото – пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский призывает граждан России сделать выбор, иначе "потом за вас будет говорить только ваша бедность и репрессии". Об этом он заявил в своем видеообращении.

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"Между жизнью и рабством. Сегодня, завтра, в ближайшую неделю. Это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелом", – сказал он.

Зеленский напомнил, что украинцы хотят лишь мира. Но для русских это борьба не только за мир в Украине.

"Это борьба и за вашу страну. За то лучшее, что в ней было, – уверен президент. – За свободу, которую вы видели. За достаток, который вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии. Не молчите".

Полное видеообращение смотрите здесь Зеленский: "Воюем за то, де пройдет граница между жизнью и рабством"

Валерия Кондратова
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Владимир Зеленский война с россией
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