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Зеленский: С министрами разобрались, теперь дойдем до всех чиновников

Зеленский: С министрами разобрались, теперь дойдем до всех чиновников - Фото
Владимир Зеленский в Верховной Раде (Фото: пресс-служба президента)
06.03.2020, 15:27

По словам президента Зеленского, власти намерены "разобраться" с судьями, чиновниками и наблюдательными советами

Власть уже "разобралась" с Кабинетом министров и теперь намерена "разобраться" с чиновниками, судьями и набсоветами. Об этом во время брифинга в Полтавской области заявил президент Владимир Зеленский.

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Местный житель пожаловался, что работает в больнице на полставки за 2500 гривень в месяц, в то время как министры получают большие зарплаты. Президент сказал, что власть будет работать, чтобы поднять зарплаты врачам, а также заверил, что будет "разбираться" с чиновниками.

"Найдем выход и по судьям, и по чиновникам тоже. Уже ведь с министрами разобрались. Теперь немного будем разбираться с наблюдательными советами, с другими чиновниками. До всех дойдем, дотянем руки ко всем", - сказал Зеленский. 

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Марк Сировой
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