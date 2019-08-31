Зеленский: Северный поток-2 угрожает всей Европе

Дуда и Зеленский 3 (фото - prezydent.pl)

Президент Владимир Зеленский заявил, что газопровод Северный поток-2 угрожает всей Европе. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы также уделили внимание вопросу энергетической безопасности. Здесь мы говорим с Польшей единым голосом: Северный поток-2 является неприемлемым и несет угрозы для всей Европы. Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина. Наше государство заинтересовано стать активным участником региональных проектов и инициатив польского государства", - заявил Зеленский.

Смотрите также: Зеленский прибыл в Варшаву на встречу с Дудой: фото и видео