Зеленский: Сейчас не время обсуждать возобновление работы транспорта

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас не время для обсуждения полноценного восстановления работы общественного транспорта. Об этом он сказал на селекторном совещании с руководителями ОГА и мэрами городов, сообщает пресс-служба ОП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Президент отметил, что сейчас не время для обсуждения полноценного восстановления работы общественного транспорта, поскольку из-за Пасхальных праздников апрель - очень опасный месяц с точки зрения заражения", - сказано в сообщении.

Главы Черновицкой и Тернопольской ОГА сообщили, что жители регионов положительно отреагировали на дополнительную рекомендацию оставаться дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

Глава Николаевской ОГА сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находится девять пациентов с подозрением на коронавирус, но пока ни один тест не показал положительного результата. Участники совещания решили направить в Николаев проверку, чтобы убедиться в правильности проведения тестов.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Глава МОЗ Максим Степанов доложил о завершении проверок по соблюдению стандартов помощи больным COVID-19. Он обратил внимание на то, что кое-где в областях не придерживаются утвержденных алгоритмов доставки больных, не проводится эффективная дезинфекция скорых, существует ненужная и опасная экономия ПЦР-тестов, а также плохо работают горячие линии региональных департаментов здравоохранения. ОГА должны устранить эти проблемы.

Сегодня Степанов заявил , что Украина находится на пороге пика заболеваемости коронавирусом COVID-19.

В Украине по состоянию на 09:30 7 апреля зафиксированы 1462 случаев, 45 из них летальные, выздоровели 28 человек . LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.