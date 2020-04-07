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Зеленский: Сейчас не время обсуждать возобновление работы транспорта

Зеленский: Сейчас не время обсуждать возобновление работы транспорта - Фото
Фото: president.gov.ua
07.04.2020, 20:19

Президент провел селекторное совещание с руководителями ОГА и мэрами городов на тему борьбы с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас не время для обсуждения полноценного восстановления работы общественного транспорта. Об этом он сказал на селекторном совещании с руководителями ОГА и мэрами городов, сообщает пресс-служба ОП.

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"Президент отметил, что сейчас не время для обсуждения полноценного восстановления работы общественного транспорта, поскольку из-за Пасхальных праздников апрель - очень опасный месяц с точки зрения заражения", - сказано в сообщении.

Главы Черновицкой и Тернопольской ОГА сообщили, что жители регионов положительно отреагировали на дополнительную рекомендацию оставаться дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

Глава Николаевской ОГА сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находится девять пациентов с подозрением на коронавирус, но пока ни один тест не показал положительного результата. Участники совещания решили направить в Николаев проверку, чтобы убедиться в правильности проведения тестов.

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Глава МОЗ Максим Степанов доложил о завершении проверок по соблюдению стандартов помощи больным COVID-19. Он обратил внимание на то, что кое-где в областях не придерживаются утвержденных алгоритмов доставки больных, не проводится эффективная дезинфекция скорых, существует ненужная и опасная экономия ПЦР-тестов, а также плохо работают горячие линии региональных департаментов здравоохранения. ОГА должны устранить эти проблемы.

  • Сегодня Степанов заявил, что Украина находится на пороге пика заболеваемости коронавирусом COVID-19.
  • В Украине по состоянию на 09:30 7 апреля зафиксированы 1462 случаев, 45 из них летальные, выздоровели 28 человекLIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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