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Зеленский схлестнулся с журналистом телеканала 112

Зеленский схлестнулся с журналистом телеканала 112 - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
10.10.2019, 12:35

Конфликт произошел из-за непродленной лицензией телеканала 112

Президент Владимир Зеленский заявил, что лицензию телеканалу 112 не продлил Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания, который был сформирован еще при предыдущем президенте. Об этом он заявил на пресс-марафоне, отвечая на вопрос журналиста канала 112 Украина, почему власть хочет закрыть канал.

Зеленский отметил, что лицензию отбирал не обновленный состав Нацкомиссии по телевидению и радиовещанию, а сформированный еще при предыдущем президенте.

"Я хоть раз давал команду новому составу Нацсовету отобрать лицензию у какого-либо телеканала Украины?" - спросил президент. Он отметил, что это не президентское дело, и вмешиваться ему незачем.

На реплику о том, что была информация о том, что якобы руководитель Офиса президента имеет влияние на судей, Зеленский сказал: "А знаете, почему вам всегда угрожали отобрать лицензию? Вы же это знаете. У вас же собственник Медведчук?"

- "Нет";

- "Как нет?";

- "У нас собственник Тарас Козак";

- "Козак, Медведчук - одна история. Мы же откровенно говорим, все же журналисты нас видят. Господин Медведчук, у которого не проукраинская позиция, является вашим собственником?";

- "Какое это имеет отношение к редакционной политике канала?";

- "Я просто вам напоминаю, почему. Потому что господин Медведчук с бывшей властью, не буду говорить с кем, думаю, что это был шантаж, вот они вас и держали - закрыть или не закрыть".

Он подчеркнул, что Нацсовет должен "честно рассмотреть этот вопрос, я никогда не буду на них влиять".

"Я хоть раз звонил вам? Нет. Я хоть раз звонил вашим собственникам? Нет. Чем-то угрожал журналистам? Нет. Что-то плохое сказал о вас, о редакционной политике вашего канала?" - заявил Зеленский.

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Владимир Зеленский виктор медведчук
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