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18.04.2019, 09:48

Зеленский сказал, что думает о запрете соцсетей и артистов из РФ

Зеленский сказал, что думает о запрете соцсетей и артистов из РФ - Фото
Владимир Зеленский (фото - скриншот с видео)

Кандидат в президенты считает, что правительство не должно вмешиваться в культурную жизнь и СМИ

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский считает, что правительство не должно вмешиваться в культурную жизнь и СМИ, въезд российским артистам в Украину можно запрещать избирательно, а прежде, чем запрещать социальные сети, нужно дать альтернативную платформу для общения. Об этом он рассказал в первом развернутом интервью с момента объявления второго тура изданию РБК-Украина.

"Я понимаю, почему сначала запретили (въезд артистам РФ - ред.). Потому что была информационная война, очень сложная, однозначно. Была информационная война. И некоторые российские артисты превратились из артистов – взять того же Пореченкова и Охлобыстина – в политиков. Мало того, поехали на Донбасс, стреляли по нашим пацанам. Это катастрофа", - сказал он.

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Кандидат в президенты отметил, что таким артистам, как Андрей Макаревич и Лия Ахеджакова, называющим Россию агрессором и "которым стыдно за то, что делает Кремль", запрещать въезд нельзя: "Поэтому – выборочно, список должен быть избирательным".

В средства массовой информации и культурную жизнь, уверен Зеленский, вмешиваться нельзя: "Вообще ни в коем случае (...) Но это не тот случай, о котором я сказал, когда они (артисты, - ред.) превратились в политиков".

Запретом российских соцсетей, по его словам, правительство добилось только того, что "наши (украинцы - ред.) начали обходить запрет". "Ты дай людям платформу – вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение – и хлопни те", - посоветовал шоумен, отметив, что с людям нужно объяснять необходимость принятия решений.

На счет антиукраинской пропаганды, например в Одноклассниках, Зеленский сказал, что "это уже, ребята, криминал, это другое дело".

В случае победы на выборах, он обещает сохранить квоты на украинский контент на радио и ТВ. Главная проблема такого регулирования, по его словам, в том, что нужно не рамки устанавливать, а снижать налог на украинский продукт, чтобы "крупным медиа разных компаний" было выгодно производить украинское.

Смотрите также: Роспуск Рады, легалайз, Путин. Первое интервью Зеленского: видео

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Теги: Владимир Зеленский, Россия, выборы, запрет, сми, соцсети, квоты, артисты
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