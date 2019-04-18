Роспуск Рады, легалайз, Путин. Первое интервью Зеленского: видео

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Как утверждают журналист, кандидат в президенты Владимир Зеленский поиграл ему 31 марта партию в теннис и согласился прийти на интервью

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Вчера, 17 апреля, кандидат в президенты Владимир Зеленский дал первое развернутое интервью с момента объявления второго тура выборов президента Украины. Видео опубликовано на сайте РБК-Украина.

Шоумен говорил о роспуске Рады, вариантах коалиции, запрете въезжать в Украину российским артистам, легализации легких наркотиков и главе страны-агрессора России Владимире Путине, сообщил журналист издания Сергей Щербина.

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Как писал 31 марта Владислав Красинский, Зеленский проиграл ему партию в теннис и согласился прийти на интервью.

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Вчера, 18 апреля, КМИС показал данные телефонного опроса, где разрыв между кандидатами сократился: за Порошенко 35% тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать, за Зеленского - 65%. При этом днем 17 апреля та же компания опубликовала итоги "классического" опроса: за Порошенко - 25,4%, за Зеленского - 72,2%

Завтра, 19 апреля, на НСК Олимпийский пройдут дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. 

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Теги: Владимир Зеленский, видео, кандидат, интервью, выборы-2019, рбк
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