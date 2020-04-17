Зеленский сказал, когда и при каких условиях будут ослаблены меры карантина

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

24 апреля Кабмин объявит, какие меры карантина в Украине будут смягчены, но только в том случае, если в стране не будет "большой волны" заразившихся коронавирусом. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

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"Сейчас все зависит от людей. Если они действительно услышат, что те меры карантина, которые ввело государство, не жесткие пока что... Если будет самоизоляция... Но вы видите, что делают люди, возвращающиеся из-за границы. Мы их забираем, обсервируем, и тут же они начинают договариваться с полицией, лезть через забор..." - сказал президент.

"Если люди будут выполнять все ограничительные меры, я уверен - мы сможем нормально пройти коронавирус", - подчеркнул он.

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24 апреля, по словам Зеленского, Кабмин объявит, какие меры карантина будут смягчены. "Потому что частично людей надо отпускать на работу, частично те сферы, которые для нас важны, будут открываться, частично может быть смягчение в мае по поводу транспорта", - сказал президент.

При этом он отметил, что все это будет реализовано, если не будет большой волны заболевших COVID-19.

25 марта Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 24 апреля, на этот же срок продлены меры карантина.

В Украине по состоянию на 09:00 17 апреля зафиксированы 4662 случаев, 125 из них летальные, выздоровели 246 человека . LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.