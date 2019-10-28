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Зеленский слетал в Японию за 4,9 млн гривен

Зеленский слетал в Японию за 4,9 млн гривен - Фото
Флаг Японии (фото - iStock/Global Images Ukraine)
28.10.2019, 11:02

Кроме того, Госуправление делами заплатило за услуги переводчика 70,3 тыс. гривен

Расходы на авиационный перелет делегации президента Владимира Зеленского в Японию 21-24 октября составили 4,9 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок.

Государственное управление делами внесло государственному авиационному предприятию "Украина" предварительную оплату в сумме 4,9 млн гривен.  

Помимо этого Госуправление делами закупило услуги переводчика за 70,3 тыс. гривен.

Один час последовательного перевода с/на японский обошелся бюджету в 1,8 тыс. гривен. 

В Японии украинский президент принимал участие в церемонии интронизации императора Нарухито, а также провел встречи с властями.

В 2017 году парламент Японии принял специальный закон, которым разрешил 83-летнему императору Акихито отречься от престола ввиду его преклонного возраста

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Нарухито зеленский в японии
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