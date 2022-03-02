Зеленский сменил глав госадминистраций в Одесской и Черкасской областях
02.03.2022, 10:45
Президент Владимир Зеленский сменил глав Одесской и Черкасской областных государственных администраций. Об этом идет речь в указах президента от 1 марта.
Вместо Сергея Гриневецкого председателем Одесской ОГА стал Максим Марченко, а вместо Александра Скичка председателем Черкасской ОГА – Игорь Табурец.
Марченко в 2015-2017 годах был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". В 2018-2021 годах – командир 28-й отдельной механизированной бригады.
Табурец является кадровым военным и имеет звание генерал-майора. Длительное время работал в Главном управлении разведки Министерства обороны.
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