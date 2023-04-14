Зеленский сменил начальника Центра спецопераций "А" СБУ
14.04.2023, 18:25
Фото: СБУ
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Дусика с должности начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ и назначил на его место Евгения Хмару. Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.
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- В мае 2020 года начальником Центра специальных операций СБУ вместо Александра Устименко стал Сергей Дусик.
- В августе 2014 года начальника отдела Управления СБУ в Днепропетровской области полковника Сергея Дусика тогдашний глава ОГА Игорь Коломойский наградил почетной грамотой "за плодотворную и добросовестную работу, высокий профессионализм, творческий поиск и инициативу в работе, значительные достижения в профессиональной деятельности".
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