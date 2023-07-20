Зеленский: Сначала – победа, потом – брусчатка и фонтаны
20.07.2023, 23:02
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
Граждане Украины должны видеть, что ресурсы используются "справедливо и правильно", и что местные власти осознают приоритеты военного времени. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.
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"Отдельно хочу обратиться ко всем представителям местных властей нашей страны: люди должны ощущать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что "брусчатка, украшение городов и фонтаны подождут – сначала победа".
В этом же видеообращении президент сказал, что предложил премьер-министру найти замену министру культуры Александру Ткаченко.
- 17 июля мэрия Киева ответила на критику о несвоевременном ремонте дорог в Киеве заявлением, что "брусчатку перекладывают там, где нужно".
- По словам главного менеджера по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергея Колодия, в местных бюджетах сейчас наблюдается исторический профицит.
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