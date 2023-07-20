Зеленский: Сначала – победа, потом – брусчатка и фонтаны

Граждане Украины должны видеть, что ресурсы используются "справедливо и правильно", и что местные власти осознают приоритеты военного времени. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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"Отдельно хочу обратиться ко всем представителям местных властей нашей страны: люди должны ощущать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "брусчатка, украшение городов и фонтаны подождут – сначала победа".

В этом же видеообращении президент сказал, что предложил премьер-министру найти замену министру культуры Александру Ткаченко.

17 июля мэрия Киева ответила на критику о несвоевременном ремонте дорог в Киеве заявлением, что "брусчатку перекладывают там, где нужно".

По словам главного менеджера по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергея Колодия, в местных бюджетах сейчас наблюдается исторический профицит.

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