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Зеленський: Спочатку – перемога, потім – бруківка та фонтани

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 23:02
Зеленський: Спочатку – перемога, потім – бруківка та фонтани - Фото
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Громадяни України мають бачити, що ресурси використовуються "справедливо та правильно", і що місцева влада усвідомлює пріоритети воєнного часу. Про це сказав у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

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"Окремо хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні: люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо та правильно", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають – спочатку перемога".

У цьому відеозверненні президент сказав, що запропонував прем'єр-міністру знайти заміну міністру культури Олександру Ткаченку.

  • 17 липня мерія Києва відповіла на критику про невчасний ремонт доріг у Києві заявою, що "бруківку перекладають там, де потрібно".
  • За словами головного менеджера з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергія Колодія, у місцевих бюджетах зараз спостерігається історичний профіцит.
Сергій Бережний
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Володимир Зеленськиймісцеві бюджетивідеозвернення
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