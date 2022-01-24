Зеленский собирает СНБО сегодня

Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны на 24 января. Об этом LIGA.net сообщили два источника в Офисе президента.

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Заседание запланировано на сегодня в 17:00.

Пресс-служба СНБО сообщает, что будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз. Также будет обсуждаться текущее состояние дел в экономике, энергетике, противодействии эпидемии коронавируса.

После заседания, ориентировочно в 18:30, секретарь СНБО Алексей Данилов даст брифинг.

25 января в Раде пройдет закрытая встреча с главами политсил, на которую позовут министра обороны и министра иностранных дел. Причина – угроза российского вторжения.

Командующий ООС Александр Павлюк заявил, что новое вторжение России в Украину, по одному из сценариев, может произойти 20 февраля.

Оксана Житнюк , Юрий Смирнов

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