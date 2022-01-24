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Угроза вторжения. Руководство Рады соберется на закрытую встречу, зовут Резникова и Кулебу

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 12:39
Угроза вторжения. Руководство Рады соберется на закрытую встречу, зовут Резникова и Кулебу - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Парламентская фракция Слуги народа созывает закрытую встречу в Раде с главами других политсил, на которую позовут министра обороны и министра иностранных дел. Причина – угроза российского вторжения, пишет в Telegram спикер СН Юлия Палийчук.

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Уточняется, что встреча состоится в 9:00 в кабинете председателя Рады. Помимо руководства парламента, ожидают министра обороны Алексея Резникова, главу МИД Дмитрия Кулебу, глав парламентских фракций и групп.

Скриншот Telegram

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Яна Катасонова
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агрессия России Слуга народа Алексей Резников встреча вторжение дмитрий кулеба
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