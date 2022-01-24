Угроза вторжения. Руководство Рады соберется на закрытую встречу, зовут Резникова и Кулебу
24.01.2022, 12:39
Иллюстративное фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook
Парламентская фракция Слуги народа созывает закрытую встречу в Раде с главами других политсил, на которую позовут министра обороны и министра иностранных дел. Причина – угроза российского вторжения, пишет в Telegram спикер СН Юлия Палийчук.
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Уточняется, что встреча состоится в 9:00 в кабинете председателя Рады. Помимо руководства парламента, ожидают министра обороны Алексея Резникова, главу МИД Дмитрия Кулебу, глав парламентских фракций и групп.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом". Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- 22 января США заявили, что могут принять "военные контрмеры" против России, если она снова вторгнется в Украину.
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