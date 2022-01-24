Угроза вторжения. Руководство Рады соберется на закрытую встречу, зовут Резникова и Кулебу

Парламентская фракция Слуги народа созывает закрытую встречу в Раде с главами других политсил, на которую позовут министра обороны и министра иностранных дел. Причина – угроза российского вторжения, пишет в Telegram спикер СН Юлия Палийчук.

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Уточняется, что встреча состоится в 9:00 в кабинете председателя Рады. Помимо руководства парламента, ожидают министра обороны Алексея Резникова, главу МИД Дмитрия Кулебу, глав парламентских фракций и групп.

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Яна Катасонова

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