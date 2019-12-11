Зеленский сократил штат ДУСи

Фото: Håkan Henriksson/Wikipedia

Предельная численность сотрудников Государственного управления делами сокращена до 155 человек. Указ №895/2019 об этом подписал сегодня президент Владимир Зеленский, говорится на сайте главы государства.

Статья 1 указа президента №288 от 26 апреля 2012 года (которая предусматривала в штате ГУД 165 чиновников) утратила силу.

Читайте также: В ДУСе назвала зарплату Зеленского

Справка. ГУД - спецгосорган по материально-техническому, социально-бытовому и другому обеспечению деятельности президента, Рады, Кабмина, СНБО и других госорганов, а также международных дипмиссий в Украине. Бюджет ведомства в 2019-м был на уроне 2,71 млрд грн.

В октябре 2019-го Зеленский передал пять предприятий от ДУСи Фонду госимущества.