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Зеленский сократил штат ДУСи

Зеленский сократил штат ДУСи - Фото
Фото: Håkan Henriksson/Wikipedia
11.12.2019, 15:40

Президент уменьшил штат Госуправления делами, неофициально известного как "ДУСя"

Предельная численность сотрудников Государственного управления делами сокращена до 155 человек. Указ №895/2019 об этом подписал сегодня президент Владимир Зеленский, говорится на сайте главы государства.

Статья 1 указа президента №288 от 26 апреля 2012 года (которая предусматривала в штате ГУД 165 чиновников) утратила силу.

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Справка. ГУД - спецгосорган по материально-техническому, социально-бытовому и другому обеспечению деятельности президента, Рады, Кабмина, СНБО и других госорганов, а также международных дипмиссий в Украине. Бюджет ведомства в 2019-м был на уроне 2,71 млрд грн.

В октябре 2019-го Зеленский передал пять предприятий от ДУСи Фонду госимущества.

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