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Зеленский создал военную администрацию во временно оккупированной россиянами Новой Каховке

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 10:43
Зеленский создал военную администрацию во временно оккупированной россиянами Новой Каховке - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский создал городскую военную администрацию во временно оккупированной российскими захватчиками Новой Каховке. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Зеленский постановил образовать Новокаховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области.

Мероприятия, связанные с образованием военной администрации, поручено провести Генштабу Вооруженных Сил Украины и Херсонской облгосадминистрации.

Указ вступил в силу дня опубликования.

Отдельным распоряжением Зеленский назначил главу Новокаховской ГВА.

"Назначить Брусенского Валерия Павловича начальником Новокаховской городской военной администрации Каховского района Херсонской области", – говорится в распоряжении.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский новая каховка Херсонская область
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