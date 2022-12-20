Зеленский создал военную администрацию во временно оккупированной россиянами Новой Каховке
Президент Владимир Зеленский создал городскую военную администрацию во временно оккупированной российскими захватчиками Новой Каховке. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
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Зеленский постановил образовать Новокаховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области.
Мероприятия, связанные с образованием военной администрации, поручено провести Генштабу Вооруженных Сил Украины и Херсонской облгосадминистрации.
Указ вступил в силу дня опубликования.
Отдельным распоряжением Зеленский назначил главу Новокаховской ГВА.
"Назначить Брусенского Валерия Павловича начальником Новокаховской городской военной администрации Каховского района Херсонской области", – говорится в распоряжении.
- 14 декабря Зеленский создал на пока оккупированной части Херсонской области две военных администрации.
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