UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский созвонился с Дудой. Поздравил с Днем конституции и пригласил выступить в Раде

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 22:53
Зеленский созвонился с Дудой. Поздравил с Днем конституции и пригласил выступить в Раде - Фото
Владимир Зеленский и Анджей Дуда (фото - пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским лидером Анджеем Дудой – поздравил с 231-летием конституции Польши и пригласил выступить с трибуны Верховной Рады. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Демократические ценности и традиции, стремление к справедливости объединяют наши государства и народы. Сегодня мы чувствуем сильную лидерскую поддержку Польши в самоотверженной борьбе украинского народа в защиту европейских ценностей. Ценим это!" – сказал Зеленский.

Уточняется, что союзники обсудили противостояние российской агрессии, ситуацию в Мариуполе, необходимость усиления антироссийских санкций. Партнеры подчеркнули важность освобождения стран Европы от российской энергетической зависимости.

Зеленский поблагодарил польского лидера и его жену Агату за помощь, которую Польша предоставляет миллионам украинских беженцев.

Читайте также: Какие страны больше всего помогают Украине победить Россию: обновленные графики

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский анджей дуда
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 