Зеленский созвонился с Дудой. Поздравил с Днем конституции и пригласил выступить в Раде

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским лидером Анджеем Дудой – поздравил с 231-летием конституции Польши и пригласил выступить с трибуны Верховной Рады. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

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"Демократические ценности и традиции, стремление к справедливости объединяют наши государства и народы. Сегодня мы чувствуем сильную лидерскую поддержку Польши в самоотверженной борьбе украинского народа в защиту европейских ценностей. Ценим это!" – сказал Зеленский.

Уточняется, что союзники обсудили противостояние российской агрессии, ситуацию в Мариуполе, необходимость усиления антироссийских санкций. Партнеры подчеркнули важность освобождения стран Европы от российской энергетической зависимости.

Зеленский поблагодарил польского лидера и его жену Агату за помощь, которую Польша предоставляет миллионам украинских беженцев.

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Яна Катасонова

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