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Зеленский созывает частично закрытое заседание СНБО

12.02.2021, 20:06
Зеленский созывает частично закрытое заседание СНБО - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову начать подготовку к заседанию СНБО, которое должно состояться 19 февраля в Офисе президента. Об этом сообщает пресс-служба совета.

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На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме, сообщили в СНБО.

  • В ночь на 3 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из так называемого "пула Медведчука". Также Украина ввела санкции против двух авиакомпаний, на которых Медведчук летал во временно оккупированный Крым.
  • Зеленский на встрече с руководителями украинских телевизионных каналов заявил, что санкции против телеканалов из "пула Медведчука" обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский снбо
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