Зеленский стал самым популярным человеком в РФ по версии Яндекс

Владимир Зеленский (Фото: Ian Langsdon/EPA)

Президент Владимир Зеленский стал самым популярным человеком в РФ в 2019 году по версии российской компании Яндекс. Об этом свидетельствует годовой отчет компании по главным темам поиска в году.

Чаще всего россиян интересовала личная жизнь, семья, рост и биография Зеленского.

По версии Яндекса, среди событий наибольший интерес пользователей в 2019 году вызвали президентские выборы в Украине. Чаще всего россияне спрашивали, "кто президент Украины после выборов", а также хотели узнать побольше о дебатах между Зеленским и пятым президентом Петром Порошенко. Также пользователей российской поисковой сети интересовали рейтинги кандидатов в президенты Украины.

С 2017 года в Украине официально закрыт доступ к сервисам компании Яндекс указом Порошенко . Порошенко

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