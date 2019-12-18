Зеленский стал самым популярным человеком в РФ по версии Яндекс

Президент Владимир Зеленский стал самым популярным человеком в РФ в 2019 году по версии российской компании Яндекс. Об этом свидетельствует годовой отчет компании по главным темам поиска в году.
Чаще всего россиян интересовала личная жизнь, семья, рост и биография Зеленского.
По версии Яндекса, среди событий наибольший интерес пользователей в 2019 году вызвали президентские выборы в Украине. Чаще всего россияне спрашивали, "кто президент Украины после выборов", а также хотели узнать побольше о дебатах между Зеленским и пятым президентом Петром Порошенко. Также пользователей российской поисковой сети интересовали рейтинги кандидатов в президенты Украины.
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