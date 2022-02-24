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Зеленский: Требуем отключения России от SWIFT и введения бесполетной зоны над Украиной

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 18:58
Зеленский: Требуем отключения России от SWIFT и введения бесполетной зоны над Украиной - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что пакет дополнительных жестких санкций ЕС против РФ "уже на подходе". Об этом президент написал в Twitter.

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"Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора", — написал Зеленский.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Россия санкции агрессия SWIFT
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