Зеленский упрекнул Порошенко за стадион и "анализы всем": видео

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский записал новое видео, где попрекнул действующего главу государства Петра Порошенко в том, что тот сдал анализы и пришел на стадион НСК Олимпийский. Кроме того, он призвал гаранта "вспомнить о пленных моряках" и снова - "посадить Свинарчуков".

LIGA.net приводит полный текст обращения без сокращений.

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"Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост - пост президента Украины. Господин Порошенко! Я очень хочу, чтобы от "я услышал" вы перешли к "я сделаю", а именно - посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков, и вспомнили то, о чем вы забыли: о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов - всем, и накричитесь на стадионах", - говорит Зеленский.

"Пожалуйста, сделайте это. Это ваши дела. Потому что шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом - это прискорбно. Дебаты 19-го, дела - ежедневно", - резюмировал кандидат.

Как показал соцопрос Группы Рейтинг за первую неделю после 31 марта, среди тех, кто намерен голосовать и уже определился, 21 апреля за Зеленского хотят голосовать 71,4% избирателей, за Порошенко - 28,6%.

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