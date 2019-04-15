Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.04.2019, 12:46

Зеленский упрекнул Порошенко за стадион и "анализы всем": видео

Зеленский упрекнул Порошенко за стадион и "анализы всем": видео - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Кандидат в президенты упрекнул главу государства в том, что тот "бегает по каналам в поисках Зеленского и кричит на стадионах", но "забыл о пленных"

Реклама
Реклама

Кандидат в президенты Владимир Зеленский записал новое видео, где попрекнул действующего главу государства Петра Порошенко в том, что тот сдал анализы и пришел на стадион НСК Олимпийский. Кроме того, он призвал гаранта "вспомнить о пленных моряках" и снова - "посадить Свинарчуков".

LIGA.net приводит полный текст обращения без сокращений.

Реклама

"Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост - пост президента Украины. Господин Порошенко! Я очень хочу, чтобы от "я услышал" вы перешли к "я сделаю", а именно - посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков, и вспомнили то, о чем вы забыли: о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов - всем, и накричитесь на стадионах", - говорит Зеленский.

"Пожалуйста, сделайте это. Это ваши дела. Потому что шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом - это прискорбно. Дебаты 19-го, дела - ежедневно", - резюмировал кандидат.

Как показал соцопрос Группы Рейтинг за первую неделю после 31 марта, среди тех, кто намерен голосовать и уже определился, 21 апреля за Зеленского хотят голосовать 71,4% избирателей, за Порошенко - 28,6%.

Читайте также: ИМИ: Почти 80% негатива в СМИ о кандидатах – против Порошенко

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, реакция, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 