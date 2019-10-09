Зеленский урезал свои полномочия во внешнеполитической сфере

Владимир Зеленский (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в указ №513 о некоторых вопросах внешнеполитического управления, который был издан третьим президентом Виктором Ющенко в 2008 году.

В новой редакции указа президент будет согласовывать только замминистра, первого замминистра, а также генконсула.

Таким образом, глава МИД не должен будет согласовывать с главой государства назначения на дипломатические должности: руководителя структурного подразделения МИД, советника-посланника, советника диппредставительства в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора Дипломатической академии.

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