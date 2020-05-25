Зеленский утвердил Нацстратегию по созданию безопасной и здоровой среды в школах

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Президент Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию создания безопасной и здоровой среды в новой украинской школе. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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По указу, каждый год Кабмин будет утверждать план по реализации стратегии.

Стратегия, в частности, предполагает решение следующих задач:

- создание развивающей, безопасной, комфортной и инклюзивной образовательной среды;

- внедрение принципа отсутствия дискриминации, в том числе - должна быть обеспечена конфиденциальность в случае наличия каких-либо дискриминационных признаков;

- психологическое сопровождение учеников, предотвращение буллинга и нарушений прав детей, в том числе в интернете, внедрение в школах международных программ по предотвращению насилия, привлечение к решению проблемы общественности;

- противодействие употреблению учениками табака, алкоголя, наркотиков, предотвращение их распространения в образовательных учреждениях;

- оснащение школ современным оборудованием для спортивных залов и площадок, современными бассейнами, раздевалками, душевыми, туалетами, новыми учебниками и пособиями, широкополосным доступом в интернет;

- улучшение медицинского обслуживания детей школьного возраста;

- информирование школьников о вакцинации, профилактике заболеваний, сохранении сексуального и репродуктивного здоровья;

- улучшение системы питания в школах, формирование культуры питания;

- развитие частно-государственного партнерства для обеспечения здоровой и безопасной образовательной среды.

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