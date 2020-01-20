Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украине появятся реестры учеников и учителей - Новосад

В Украине появятся реестры учеников и учителей - Новосад - Фото
Анна Новосад (Фото: пресс-служба Кабмина)
20.01.2020, 12:07

Чиновник отметила, что в 2020 году Минобразования в тестовом режиме запустило новую систему сбора статистики

Министр образования и науки Анна Новосад анонсировала создание в Украине реестра учащихся учреждений среднего образования и реестра учителей. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что принцип доступности начального образования в привязке к месту жительства себя оправдывает. Мы, безусловно, это будем делать и в дальнейшем. Закон, который недавно приняла Рада, узаконивает этот подход", - сказала Новосад.

Министр отметила, что понимает, что этот принцип всегда будет подвергаться дискредитации в условиях нехватки школ в крупных городах, "вакханалии" с точки зрения регистрации места жительства, а также отсутствия достоверных реестров учеников.

"На первые два тезиса министерству образования повлиять реально сложно, потому что это не входит в компетенцию нашего ведомства. Мы можем повлиять на третье. Мы поняли, что, развивая систему сбора статистики, мы, наконец, должны подойти к созданию реестра учеников среднего образования. Также критически важно создать реестр учителей", - отметила Новосад.

По ее словам, в 2020 году Минобразования в тестовом режиме запустило новую систему сбора статистики и к этой системе намерено построить модуль по реестру учеников и учителей.

"Сейчас над этим начинаем работать, в первую очередь делаем техническое задание и ищем деньги", - рассказала министр.

Новосад уточнила, что данный реестр будет в том числе использоваться для жеребьевки при зачислении детей в школу.

  • 20 января Новосад заявила, что учителя русскоязычных школ пройдут курсы повышения квалификации для перехода на украинский язык обучения. 

Читайте также: В Минобразования объяснили, будут ли учителям повышать зарплаты

Напишите нам
реестр школа учитель ученик Анна Новосад
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 