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Зеленский уверен, в случае провала контрнаступления его будут склонять к переговорам с РФ

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 12:29
Зеленский уверен, в случае провала контрнаступления его будут склонять к переговорам с РФ - Фото
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Президент Владимир Зеленский уверен, что в случае, если Украина не достигнет главных целей контрнаступления, руководство страны будут склонять к переговорам с Россией. Об этом он сказал в интервью BBC.

На вопрос, не считает ли он, что его будут склонять к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, если контрнаступление будет неудачным, Зеленский ответил: "Будут, я в этом уверен, у всех будет идея та или иная".

Украина открыта для предложений, отметил президент, однако ожидает, что будет реализован именно ее мирный план, как страны, на территории которой непосредственно идет война.

"Нельзя заставлять Украину отступить от своих каких-либо ценностей, интересов. Нельзя заставить Украину отдать просто территорию", – отметил президент.

"Почему тогда любая страна мира не отдаст Путину свою территорию, потому что очень хочется, чтобы все это закончилось? Мне кажется, что это алогичный процесс", – добавил он.

  • Для контрнаступления Украина получила от союзников 600 разных видов западных вооружений.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окончательные планы контрнаступления ВСУ, в частности, сроки и направления передвижения войск, еще не утверждены президентом.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленскийвладимир путинпереговорыконтрнаступление
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