UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Американский полковник о контрнаступлении: ВСУ получили 600 видов западных вооружений

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 09:52
Американский полковник о контрнаступлении: ВСУ получили 600 видов западных вооружений - Фото
Abrams (Фото: EPA)

Для контрнаступления Украина получила от союзников 600 разных видов западных вооружений. Об этом сообщил спикер Командования армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл в интервью РБК-Украина.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Мы коллективно, не только США, но и международное сообщество, предоставили Украине около 600 видов вооружений и амуниции (capabilities): начиная от танков Abrams и до танков Leopard, и системы Patriot", – отметил военный.

По словам О'Доннелла, это "больше, чем есть у любой одной армии в мире, особенно в воюющей армии".

При этом американский полковник указал, что каждый из видов вооружений "требует обеспечения", в частности боеприпасов для ПВО, чтобы закрыть небо, когда наземные силы начнут контрнаступление.

Спикер Командования армии США в Европе и Африке не стал выделять какой-либо из типов вооружения, подчеркнув, что "серебряная" пуля в этом случае – это готовность украинцев использовать 600 разных систем".

"Все виды вооружений уже пущены в ход. В ближайшие недели и месяцы, когда все начнется, будет показательно, как украинцы используют те системы, которые им предоставили" – подытожил О'Доннелл.

  • 27 апреля 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники передали Украине 1550 бронемашин, 230 танков и "огромное" количество боеприпасов.
  • 10 мая он подчеркнул, что ВСУ готовы к контрнаступлению.

Читайте также: Данилов: Окончательные планы контрнаступления еще не утверждены Зеленским

Олег Васькив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
СШАВСУвойнавооружениеконтрнаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 