Американский полковник о контрнаступлении: ВСУ получили 600 видов западных вооружений

Для контрнаступления Украина получила от союзников 600 разных видов западных вооружений. Об этом сообщил спикер Командования армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл в интервью РБК-Украина.

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"Мы коллективно, не только США, но и международное сообщество, предоставили Украине около 600 видов вооружений и амуниции (capabilities): начиная от танков Abrams и до танков Leopard, и системы Patriot", – отметил военный.

По словам О'Доннелла, это "больше, чем есть у любой одной армии в мире, особенно в воюющей армии".

При этом американский полковник указал, что каждый из видов вооружений "требует обеспечения", в частности боеприпасов для ПВО, чтобы закрыть небо, когда наземные силы начнут контрнаступление.

Спикер Командования армии США в Европе и Африке не стал выделять какой-либо из типов вооружения, подчеркнув, что "серебряная" пуля в этом случае – это готовность украинцев использовать 600 разных систем".

"Все виды вооружений уже пущены в ход. В ближайшие недели и месяцы, когда все начнется, будет показательно, как украинцы используют те системы, которые им предоставили" – подытожил О'Доннелл.

27 апреля 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники передали Украине 1550 бронемашин, 230 танков и "огромное" количество боеприпасов.

10 мая он подчеркнул, что ВСУ готовы к контрнаступлению.

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