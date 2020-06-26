Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки. Соответствующие указы опубликовали на сайте Офиса президента.

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Зеленский уволил Екатерину Слядневу и Сергея Трегубенко с должности заместителей главы СВР.

Екатерина Следнева - подполковник, была назначена на должность замглавы СВР 24 июля 2019 года. До этого работала на разных должностях в прокуратуре Запорожской области и Киева.

Сергей Трегубенко был назначен на должность замглавы СВР 25 июня 2018 года. До этого работал в подразделениях логистики в системе МВД.

5 июня Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки. Им стал Валерий Кондратюк - генерал-лейтенант, экс-замглавы Администрации президента с 2016 по 2019 год .

СВР осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах. Находится под юрисдикцией президента.