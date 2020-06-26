Президент Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки. Соответствующие указы опубликовали на сайте Офиса президента.
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Зеленский уволил Екатерину Слядневу и Сергея Трегубенко с должности заместителей главы СВР.
Екатерина Следнева - подполковник, была назначена на должность замглавы СВР 24 июля 2019 года. До этого работала на разных должностях в прокуратуре Запорожской области и Киева.
Сергей Трегубенко был назначен на должность замглавы СВР 25 июня 2018 года. До этого работал в подразделениях логистики в системе МВД.